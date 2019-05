Die Zürcher Kommunikationsagentur betreut künftig das Mandat für das Wellness-Resort Waldhaus in Flims. Das Mandat umfasse die offizielle Medienstelle, die gesamte Pressearbeit in der Deutsch- und Westschweiz, Storytelling, Networkingprogramme und Influencerkampagnen, heisst es in einer Mitteilung.









Das Fünf-Sterne-Luxus-Hotel in der Bündner Bergwelt spreche Gäste an, , die sich von ihrer Ruhe begeistern lassen. Den Gästet bietet das Resort 143 Zimmer und Suiten sowie einen Natur-Schwimmteich und Spas. (pd/log)