Um ein «konsistentes und aussergewöhnliches Erlebnis» für Kundinnen und Kunden zu gestalten, hat Jung von Matt Brand Identity die gesamte Customer Journey von MartyDesignHaus (MDH) von Grund auf neu entwickelt. Die Strategie legte ihren Fokus laut einer Mitteilung nicht nur darauf, die Marke MDH zu präsentieren, «sondern vielmehr darauf, sie erlebbar zu machen».

Dieser ganzheitliche Ansatz habe viele Veränderungen mit sich gebracht. An erster Stelle stehe die verstärkte Kundennähe, die sich auch im neuen Design widerspiegle. Inspiriert von Corbusiers «Modulor», der den menschlichen Massstab mit dem goldenen Schnitt verbinde, sorge das Design «für ästhetische Exzellenz», wie es weiter heisst. Dies verleihe der Architektur «eine menschliche Dimension» und bringe gleichzeitig «Ordnung in das visuelle Konzept». Eingesetzt werden laut Mitteilung reale Porträts von Kundinnen und Kunden. Dies soll «eine tiefere Verbindung» schaffen.





«Mit Jung von Matt Brand Identity haben wir unsere Marke und das Kund:innenerlebnis auf eine neue Ebene gehoben. Jetzt spiegelt unsere Customer Journey genau das wider, was wir in unserer Architektur und in unserem Design leisten: Exzellenz, Kreativität und Individualität», wird Ivana Ristovic von MDH in der Mitteilung zitiert.

Verantwortlich bei MDH: André Kressebuch, Ivana Ristovic, Lea Kuzhini; verantwortlich bei Jung von Matt Brand Identity: Philipp Siegenthaler (Strategie), Diana Geissel (Projektleitung), Monica Bühlman, Pablo Scheidegger, Didier Quarroz, Christina Widmann (Design), Julius Jäger (Mandatsleitung). (pd/cbe)