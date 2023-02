Flughafen Zürich: Neues Onlinemagazin hebt ab

Mit dem Onlinemagazin hat die Flughafen Zürich AG eine digitale Plattform geschaffen, auf der laufend neue multimediale Geschichten, Porträts und Tipps aus der Flughafenwelt publiziert werden.

Das Magazin ist in fünf Rubriken gegliedert: Die Rubrik «Aviatik» beleuchtet den Flughafenbetrieb, erklärt komplexe Zusammenhänge und führt in die Faszination Flughafen und Fliegen ein, zum Beispiel mit Tipps, wie man erfolgreiche Spotterin oder erfolgreicher Spotter wird. In der Rubrik «Nachhaltigkeit» werden Umweltprojekte vorgestellt und neue Entwicklungen wie alternative Treibstoffe erklärt. Die Rubrik «Erlebnisse» bietet vor allem Empfehlungen für das Ausflugsziel Flughafen Zürich und ein besseres Reiseerlebnis. In der Rubrik «People» erzählen spannende Persönlichkeiten aus ihrem vielseitigen Arbeitsumfeld. Politische Rahmenbedingungen und die Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Flughafen sind unter anderem Thema in der Rubrik «Politik».

Die Themenvielfalt ist laut einer Mitteilung vom Freitag breit gefächert, und die Geschichten können je nach Rubrik sortiert und mit einem Klick auf verschiedenen persönlichen Kommunikationskanälen der Leserinnen und Leser geteilt werden. Im Magazin erscheinen regelmässig neue Geschichten. Der Zugang ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Interessierte können auch den Magazin-Newsletter abonnieren, um so keine neue Flughafenstory mehr zu verpassen. (pd/cbe)