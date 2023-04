Serviceplan Suisse: Neues Packaging für Kaffee-Rebellen

Die drei Gründer von Atinkana bezeichnen sich selbst als Kaffee-Rebellen. Laut einer Mitteilung von Serviceplan Suisse haben sie die Welt der Kaffeeproduktion radikal hinterfragt und scheuen keinen Aufwand, es besser zu machen, um einen wirklich fairen und nachhaltigen Kaffee zu produzieren.

Der Atinkana-Kaffee werde in einer Permakultur im kolumbianischen Nebelwald angebaut. Geerntet werde er von lokalen Helferinnen und Helfer, die einen bis zu 2,5-mal so hohen Lohn erhalten würden als auf umliegenden Farmen. Die Kirschen werden laut Mitteilung von Hand gepflückt und mit Mauleseln zur Farm geführt. Der Transport über den Atlantik erfolge 100 Prozent klimafreundlich per Segelschiff. In Europa gehe die Reise mit Bahn und Wasserstoff-LKWs weiter, bis der Kaffee schliesslich in der Schweiz geröstet, verpackt und vertrieben werde.

«Darüber dürfen sich neu auch die Kundinnen und Kunden von Coop freuen, wo Atinkana Kaffee ab sofort erhältlich ist», heisst es weiter. Das dafür benötigte Redesign der Verpackungen wurde von Serviceplan Suisse konzipiert. Die Strategie dahinter: «Alles aufs Nötigste reduzieren, Echtheit bewahren – um Platz zu machen für das, was diesen Kaffee wirklich auszeichnet: seine beeindruckende Geschichte.˚ Symbolisch dafür stehe das Segelschiff, das prominent auf den Packungen platziert sei.

Die Geschichte von Atinkana wird auch auf Social Media weitererzählt: «Mit stimmungsvollen Bildern und knackigen Lines werden die Eigenheiten von Atinkana dramatisiert – und die Gefahren von ‹Greenwashing› stilichsicher und mit Humor umschifft.» Bei der Entwicklung und Planung der Kampagne arbeiteten Serviceplan Suisse und Mediaplus Suisse unter dem Dach des House of Communication Zürich Hand in Hand zusammen.

Verantwortlich bei Atinkana: Corinne Koller (Geschäftspartnerin und CMO), Andre Conte (Gründer und CEO), Lucas Caesar Vetsch (Graphic Designer); verantwortlich im House of Communication: Andrea Staub (Beratung), Audrey Isaak (Beratung), Sarah Mager (Beratung), Thomas Lüber (Creative Direction), Dominic Shota Schweingruber (Motion Design), Govinda Schmidt (Art Direction), Peter Liptak (Text), Alain Stocker (Strategie), Nico Podgorny (Chief Client and Digital Officer), Nathalie Naumann (Junior Digital Manager), Marcin Baba (Executive Creative Direction), Pam Hügli, Raul Serrat (Gesamtverantwortung). (pd/cbe)