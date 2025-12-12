Swiss: Nicole Meier wechselt in den Newsroom

Nicole Meier wird die Swiss-Medienstelle in einer Vollzeitstelle verstärken. Die 54-Jährige wird im Newsroom der nationalen Airline insbesondere für die Kommunikation tagesaktueller Themen verantwortlich sein.

«Diese Stelle vereint optimal meine Leidenschaften für tagesaktuelle News und für die Aviatik», so Meier gegenüber persoenlich.com. Und auf LinkedIn hält sie fest: «Dieser Schritt knüpft optimal an meinen bisherigen Weg an.»

Meier war von Anfang 2020 bis Ende Mai 2024 Chefredaktorin des deutschsprachigen Dienstes von Keystone-SDA. Sie hatte die Position abgegeben, um sich beruflich neu zu orientieren. Seither arbeitete Meier in einem 50-Prozent-Pensum weiterhin für Keystone-SDA und war an der Sicherheitskontrolle am Flughafen Zürich tätig (persoenlich.com berichtete).

Die Privatpilotin bringt langjährige Erfahrung im Newsroom der Nachrichtenagentur mit. Sie arbeitete seit August 2009 für Keystone-SDA und leitete ab 2013 zunächst die Inlandredaktion. Zuletzt war sie für das Projekt ExpertQuotes tätig. Ihre Pilotenausbildung absolvierte Meier bei der Motorfluggruppe Zürich.

«Phase mit vielen Themen und hoher Auslastung»

Nicole Meiers Anstellung ist befristet für zwei Jahre, wie Swiss auf Anfrage von persoenlich.com mitteilt. «Sie verstärkt unser Team temporär in einer Phase mit vielen Themen und hoher Auslastung. Nebst dem Jubiläum ‹25 Jahre Swiss› stehen in den kommenden Jahren mehrere strategische Kommunikationsprojekte und operative Schwerpunkte an», heisst es. Für diese Zeit habe sich Swiss gezielt befristet verstärkt.

Am Donnerstag wurde die Ernennung von Remo Müller zum Mediensprecher bekanntgegeben. Der frühere Top-Medien-Chefredaktor übernimmt die Funktion ab 1. März 2026 bis Ende 2027.