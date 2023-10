Kamano: Pascal Meier übernimmt als Managing Director

Ende 2013 erteilte die UBS Schweiz an Pascal Meier das Mandat, zum Aufbau der wichtigsten digitalen Marketingkanäle. Er wurde aufgrund seiner hervorragenden Fachkenntnisse und Erfahrung an Bord geholt. Seitdem hat die UBS Schweiz stark die Digitalisierung der Bank sowie die Optimierung digitaler Kundenerlebnisse vorangetrieben, wie es in einer Mitteilung heisst.

In den letzten zehn Jahren habe UBS unter der Leitung von Pascal Meier zahlreiche digitale Marketingkanäle strategisch ausgebaut und etabliert. Neben seiner Expertise im digitalen Nutzerverhalten sei er massgeblich für die Einführung und Etablierung eines Kundenportals verantwortlich gewesen, um das Anrufvolumen in den UBS-Callcentern spürbar zu reduzieren. Mit Pascal Meier habe nun «ein bekannter und etablierter Digitalexperte mit mehr als 25 Jahren Erfahrung» die Bank verlassen. Er öffne seine langjährige Expertise für weitere Unternehmen.

Anfangs Oktober 2023 hat er die Funktion als Managing Director bei der Unternehmensberatung Kamano mit Sitz in Uster übernommen, welche Firmen in der Digitalisierung berät. Zu den Kunden zählen Unternehmen aus dem Finanzsektor, Telekommunikation und aus dem Gesundheitswesen. Handlungsempfehlungen für die Maximierung des digitalen Wachstums in Unternehmen und digitale Mitbewerberanalysen sind nur einige der Dienstleistungen, wie Kamano mitteilt. Auf die Nutzung von künstlicher Intelligenz in Unternehmen, wie ChatGPT oder Google Bard, habe Meier bereits praxiserprobte Erfahrung und kenne innovative Lösungsansätze.

Pascal Meier wurde mit dem «Digital Marketing Award» vom IAB Switzerland ausgezeichnet – dem «Oscar» der digitalen Werbebranche der Schweiz. Zusätzlich verfügt er über langjährige Engagements als Dozent an der Universität St. Gallen und der Hochschule Luzern. Ende der 1990er-Jahre war Pascal Meier beim Aufbau und der Etablierung eines der grössten Eventportale der Schweiz beteiligt und hat verschiedene Start-ups in der Gründungsphase beraten und begleitet. (pd/cbe)