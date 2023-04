GastroSuisse: Pascal Scherrer wird neuer Direktor

Der Vorstand von GastroSuisse hat Pascal Scherrer zum neuen Direktor des grössten Arbeitgeberverbandes für Hotellerie und Restauration in der Schweiz ernannt. «Der erfahrene Betriebswirtschafter mit einem breiten Netzwerk in Politik und Wirtschaft» werde seine Funktion am 1. Juli 2023 antreten, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Damit kehrt Scherrer der Medienbranche den Rücken. Der 49-jährige Zürcher war in den vergangenen vier Jahren als Geschäftsleiter TV Regional bei CH Media tätig. Im November 2022 wurde bekannt, dass Scherrer CH Media verlässt, «in gegenseitigem Einvernehmen» wie es damals hiess (persoenlich.com berichtete). Scherrer engagierte sich bis Februar 2023 auch als Vorstandsmitglied bei Telesuisse, dem Verband der Schweizer Regionalfernsehen.

«Mich reizt die Gastroindustrie mit ihrer grossen Strahlkraft und die vielschichtige Aufgabe: es geht um BWL, Wandel, Innovation, Public Affairs und Perzeption in einem der schlagkräftigsten Verbände. Da habe ich einiges beizutragen», so Scherrer auf Anfrage von persoenlich.com. Auf die Frage, weshalb er nun die Medienbranche verlasse, teilte er mit: «Wegen der neuen Chance, die sich per Zufall ergeben hat.»

«Ausgezeichneter Leistungsausweis»

Pascal Scherrer besitzt laut Mitteilung einen Executive-Masterabschluss der Universität St. Gallen. «Als erfahrener Intrapreneur und ausgewiesene Führungskraft verfügt er über ein starkes Netzwerk in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Medien», schreibt GastroSuisse weiter. Vor seiner Zeit bei CH Media war Scherrer während 15 Jahren bei Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) beschäftigt, unter anderem als Programmleiter des Radiosenders SRF 3.

Der Vorstand von GastroSuisse will unter der Leitung von Pascal Scherrer Organisation und Prozesse des Verbandes optimieren und den Verband auf die kommenden Herausforderungen ausrichten, schreibt der Verband weiter. «Pascal Scherrer bringt aufgrund seiner Persönlichkeit und seines ausgezeichneten Leistungsausweises alle nötigen Voraussetzungen mit», wird GastroSuisse-Präsident Casimir Platzer «im Namen des Vorstandes» in der Mitteilung zitiert.

Der ehemalige Direktor Daniel Borner verliess GastroSuisse nach sechs Jahren. Seit 1. Februar führt Patrik Hasler-Olbrych den Gastgewerbeverband ad interim – aus «gesundheitlichen Gründen», wie es hiess. (pd/cbe)