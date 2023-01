Prominenter Zuzug: Peter Lauener zu Les Tailleurs Communication

Die inhabergeführte Kommunikations- und Politikagentur Les Tailleurs Communication in Bern startet ihr zweites Betriebsjahr verstärkt: Zum vierköpfigen Team stossen neu Alessandra Köchli und Peter Lauener dazu, wie es in einer Mitteilung heisst. Beide verfügen über langjährige Erfahrung – unter anderem in Strategie, Kommunikation, Monitoring, Kampagnen oder Lobbying.

Köchli mit Master in Kommunikationswissenschaften und Politik arbeitete vorher bei der Agentur Furrerhugi. Der promovierte Germanist Lauener arbeitet seit über 20 Jahren im Kommunikationsbereich, zuletzt als Leiter Kommunikation im Generalsekretariat des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI). Lauener, ehemaliger Kommunikationschef und Berater von Bundesrat Alain Berset, hatte im Frühling 2022 wegen des Verdachts auf Amtsgeheimnisverletzung mehrere Tage in Untersuchungshaft gesessen (persoenlich.com berichtete).

Les Tailleurs erbringt laut eigenen Angaben «massgeschneiderte Dienstleistungen» an der Schnittstelle zwischen Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft. (pd/tim)