The Hire Guys aus dem Glarnerland sind eine ungewöhnliche Autovermietung, wie es in einer Mitteilung heisst. Dahinter stecke weder ein Grosskonzern noch eine als Start-up getarnte Versicherung. Zwei Brüder würden nicht nur Autos warten, sondern auch rechnen können – und deshalb hätten The Hire Guys «die wohl besten Preise auf dem ganzen Schweizer Markt».

Die kleine Autovermietung beauftragte ein kleines Team aus Selbstständigen mit der kompletten Überarbeitung des Auftritts. Ziel war es, in einem traditionellen Markt aufzufallen und den USP der tiefen Preise zu kommunizieren, «ohne auf billig zu machen», wie es heisst. Das vierköpfiges Team übernahm Text, Design und Entwicklung.

Das Resultat ist laut Mitteilung «sehr laut, sehr bunt und ganz leicht frech, aber nicht marktschreierisch». Der Claim «Anständige Autos, anständige Preise.» sei so ehrlich wie The Hire Guys selbst. Gleichzeitig mache es die neue Website einfach, ein Auto zu mieten: «Wer ein Smartphone, ein Hirn und mindestens einen Daumen besitzt, schafft dies in der Regel in wenigen Minuten», heisst es in der Mitteilung.

«Wir verbiegen uns nicht. Für viele sind wir die beste und günstigste Lösung, für manche nicht – das ist völlig in Ordnung. Das spiegelt sich im Design und in der Kommunikation wider», wird Inhaber David Hämmerli zitiert.

Verantwortlich bei The Hire Guys: David Hämmerli (Inhaber); Team: Robin Hedinger (Design & Frontend), Tobija Fischer (Frontend), Armin Windlin (Backend), Simon Kümin (Text). (pd/cbe)