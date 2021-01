Curafutura, der Verband der innovativen Krankenversicherer, hat die Luzernerin Simone Hinnen als neue Leiterin Kommunikation für die deutschsprachige Schweiz engagiert.



Die «erfahrene Journalistin mit langjähriger Erfahrung als Leiterin Kommunikation im Versicherungsgeschäft und im Gesundheitswesen» folgt auf Ralph Kreuzer, der eine neue Herausforderung in einer Kommunikationsagentur übernimmt, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Ich gehe als Projektleiter zu IngoldCom, der Agentur meiner Kollegin Franziska Ingold aus SRF-Tagen», so Kreuzer auf Anfrage von persoenlich.com. «Mich reizt es, meine Kenntnisse und Kontakte der Gesundheitspolitik in eine Agentur einzubringen, die sich in diesem Feld innert kurzer Zeit in die oberste Liga gespielt hat.» Kreuzer startete bei Curafutura im Jahr 2017 (persoenlich.com berichtete).

Simone Hinnen tritt ihre Stelle als Leiterin Kommunikation für die deutschsprachige Schweiz am 1. März 2021 an. Die 48-Jährige hat sich nach ihrer Ausbildung zur Sekundarlehrerin an der Universität Zürich dem Journalismus zugewandt und sich am MAZ in Luzern weitergebildet. Hinnen arbeitete unter anderem als Blattmacherin und Chefreporterin für die Luzerner Zeitung. Anschliessend übernahm sie eine leitende Kommunikationsfunktion bei Die Mobiliar, ehe sie als Leiterin Kommunikation ins Gesundheits- und Sozialdepartement des Kantons Luzern wechselte, wo sie die interne und externe Kommunikation verantwortete. Die vergangenen eineinhalb Jahre verbrachte sie gemeinsam mit ihrer Familie in Schweden, wo sie als freischaffende Korrespondentin sowie als Mediencoach arbeitete.

«Mit ihrer langjährigen Erfahrung in den Medien, dem Versicherungsgewerbe und dem Gesundheitswesen ist Simone Hinnen die ideale Wahl als Leiterin Kommunikation deutschsprachige Schweiz bei Curafutura», wird Curafutura-Direktor Pius Zängerle in der Mitteilung zitiert. «Ich freue mich sehr, dass Simone Hinnen Curafutura auch innerhalb der erweiterten Geschäftsleitung verstärkt und wir gemeinsam die Herausforderungen des Schweizerischen Gesundheitssystems anpacken und im Sinne der Versicherten innovativ mitgestalten.» (pd/cbe)