Rosas and Co Films: Sören Schmidt neuer Executive Producer

Eingestiegen in die Filmbranche ist der gebürtige Deutsche noch während seines Studiums. Als Kabelträger hat er damals auf vielen Filmsets gearbeitet und dadurch seine Leidenschaft zum Film entdeckt. Später war er unter anderem als Agency Producer und Cost Controller tätig.

Für die Akquise zuständig

In den letzten 20 Jahren habe er als Produzent weltweit für namhafte Kunden gearbeitet, ein breites Netzwerk geknüpft und viele Preise gewonnen, schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung. Und jetzt hat er sein Know-how und seine Kontakte an die Zürcher Konradstrasse gezügelt, wo er für Rosas & Co. nicht zuletzt für die Akquise zuständig sein wird.

Für Gründerin Nadia Rosasco ist es aber nicht nur seine Vita, die für Sören Schmidt spricht: «Wir haben immer Spass bei der Arbeit. Das ist nicht ganz unwichtig, wenn man mit so viel Leidenschaft Filme macht wie wir.» (pd/nil)