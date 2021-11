Dynamics Group: Urs Grob wird Partner

Urs Grob, Jahrgang 1969, verfüge über reiche Erfahrung und ein exzellentes Netzwerk in Politik und Wirtschaft, wie es in einer Mitteilung heisst. Er berät künftig Persönlichkeiten aus Unternehmen und Organisationen in kommunikativen und strategischen Fragen aus Politik, Medien und Gesellschaft.

Vor seinem Eintritt bei der Dynamics Group AG war Urs Grob im Chairman's Office der Credit Suisse Group als Stabschef tätig. Von 2011 bis 2019 war er stellvertretender Generalsekretär und Kommunikationsbeauftragter der Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich. Zuvor arbeitete er über ein Jahrzehnt in führenden Kommunikationsagenturen der Schweiz als PR- und Public-Affairs-Berater.

Urs Grob erwarb an der Universität Zürich ein Lizenziat in Philosophie, Mittellatein und Politischen Wissenschaften und an der London School of Economics einen Executive Master of Public Administration. (pd/tim)