Kombinier-Bar: Vier Frauen gründen Netzwerk-Agentur

Gegründet wurde die Full-Service-Agentur Kombinier-Bar Netzwerk GmbH mit Sitz in Thun von Valérie Burnier, Alice Leu, Isabel Wirth und Sandrina Estrada-Glaser. Die vier Frauen sind alle selbstständig mit eigenen Firmen im Bereich Marketing, Kommunikation und Events im Berner Oberland sowie in der Zentralschweiz tätig. Sie sind laut einer Mitteilung «bestens vernetzt und garantieren ihren Kunden eine geballte Ladung an Wissen, Erfahrung, Kreativität, Tempo und Qualität».

«Dank unserer langjährigen Erfahrung und unserem grossen Netzwerk bieten wir unseren Kunden eine einzige Ansprechperson für unterschiedliche Leistungen in den Bereichen Marketing, Kommunikation, Events und Organisation», wird Valérie Burnier zitiert. Sie hatte die Idee für den Zusammenschluss.

Alle Leistungen aus einer Hand – frei kombinierbar

Oft lassen sich einzelne Disziplinen nicht so leicht trennen, heisst es weiter. Werde ein Event organisiert, würden marketingtechnische und kommunikative Gedanken genauso dazugehören. Bei einem Marketingkonzept würden Social Media oder Sales-Aktivitäten ebenfalls reinfliessen. «Sobald mehrere Disziplinen aufeinandertreffen, kommen wir ins Spiel», so Alice Leu.

Die Leistungen der «Kombinier-Baren» lassen sich laut Mitteilung beliebig nach den Bedürfnissen der Kunden zusammensetzen. «Wir übernehmen für unsere Kunden die Koordination und Umsetzung der gesamten Leistungen. Primär aus unserem Know-how, bei Bedarf ergänzt mit unserem breiten Netzwerk», beschreibt Isabel Wirth den Netzwerkgedanken. «Ausserdem können wir uns gegenseitig vertreten und unsere Kunden haben so durchgehend kompetente Ansprechpersonen», so Sandrina Estrada-Glaser.

Regional verankert – national vernetzt

Die vier Gesellschafterinnen sind alle in der Region Thun-Berner Oberland verankert und vernetzt. Aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeiten profitieren sie zudem von ihren nationalen Kontakten und Partnern. Das Tätigkeitsfeld der Kombinier-Bar ist auf Branchen mit hoher Dienstleistungsorientierung sowie den Tourismus und die Hotellerie ausgerichtet. Alle vier Frauen haben bereits ihre eigenen Unternehmungen und werden diese weiterführen: «Der Zusammenschluss zur Kombinier-Bar stärkt uns, aber auch unsere Kundinnen und Kunden, da sie auf das breit abgestützte Know-how zurückgreifen können», heisst es weiter. (pd/cbe)