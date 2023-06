MYTY Group: Yellow wird Teil des Agenturnetzwerks

Die MYTY Group wächst weiter: Die Schweizer Kreativagentur Yellow mit Sitz in Basel tritt dem Agenturnetzwerk bei. Mit der Akquisition von Yellow festigt MYTY ihre Präsenz in der Nordwestschweiz und ihr umfassendes Angebot in den Bereichen Branding, Werbung und Kommunikation. Mit Yellow wächst das Agenturnetzwerk in nur drei Jahren auf insgesamt zwölf Agenturen an, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

«Der Zusammenschluss mit MYTY ist eine unglaubliche Chance für Yellow, unseren Kundenstamm und unsere Expertise zu erweitern, während wir unseren Kernwerten treu bleiben und unabhängig agieren», lässt sich Yellow-CEO Reto Meyer zitieren. «Wir sind begeistert, Teil von MYTY zu werden und mit gleichgesinnten Fachleuten innerhalb des Netzwerks an den neuesten Markttrends und Innovationen zusammenzuarbeiten. Diese Partnerschaft wird unsere Kreativität weiter beflügeln und unser Engagement für die Bereitstellung wirkungsvoller Lösungen vorantreiben.»

Yellow bringt laut Communiqué mit ihrem «hochqualifizierten Team eine Fülle von Fachkenntnissen und eine hohe Erfolgsbilanz bei der Entwicklung von Marken sowie der Bereitstellung von Lösungen für B2B- und B2C-Kunden entlang der gesamten Customer Journey mit». Die Schweizer Kreativen hätten sich vor allem durch ihren strategischen Ansatz und ihre vielfältige Kreativität «einen exzellenten Ruf erarbeitet» und das Vertrauen von renommierten Schweizer Marken wie Feldschlösschen Getränke, Messe Schweiz und Basel Tourismus gewonnen. Was Yellow von anderen unterscheide, sei «die besondere Kultur und der Teamfokus, der auf Rollen statt auf Titel setzt». Durch die Nutzung der Talente und Erfahrungen ihrer Teammitglieder erzielt Yellow laut Mitteilung «kontinuierlich hervorragende Ergebnisse für ihre Kunden».

Die Ergänzung von Yellow stärke das Portfolio von MYTY an spezialisierten Agenturen und ermögliche die Schaffung eines dynamischen Ökosystems, das Zusammenarbeit, Innovation und den Kundenservice fördere. Der Fokus auf die Nordwestschweiz, insbesondere Basel, ist für MYTY «von grosser Bedeutung», da die Region ein wachsender Markt mit ausserordentlichem Potenzial für Kreativdienstleistungen ist, heisst es weiter. Durch die Präsenz von Yellow in Basel könne MYTY ihre Aktivitäten und Services gezielt auf die Bedürfnisse der Kunden in dieser Region ausrichten.

Yellow hat 14 Mitarbeitende. Die MYTY Group vereint mehr als 720 Mitarbeitende an 26 Standorten in der Schweiz, Deutschland und Kroatien. (pd/cbe)