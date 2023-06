Die strategische Kommunikationsberatungsgruppe Dynamics Group nimmt Zeynep Ersan in die Partnerschaft auf. Sie verfüg über ein grosses Netzwerk an politischen, wirtschaftlichen und medialen Kontakten auf regionaler und nationaler Ebene, heisst es in einer Mitteilung. Ihre Kernkompetenzen umfassten die Bereiche Medien, Kommunikation und Public Affairs.

Von Lausanne aus soll Zeynep Ersan ab dem 1. September 2023 zusammen mit Christophe Lamps, Thierry Meyer, Stephan Post, Alexandra Rys und Alex Segovia die Präsenz der Gruppe in der Westschweiz verstärken. Ersan ist eine anerkannte Expertin für Kommunikationsstrategie. Ihre Kompetenzen reichen von Public Affairs, Reputations- und Krisenmanagement, Verbraucherengagement, Change Management und ESR-Beratung bis hin zu Media Relations.

Zeynep Ersan war mehr als zehn Jahre lang Direktorin und Chefredakteurin von Bon à Savoir, einem Magazin zur Information und Interessenvertretung der Verbraucher in der Westschweiz, und Mitglied der Geschäftsleitung der KonsumentenInfo AG in Zürich. Anschliessend arbeitete sie für die Aevis Victoria Gruppe (Gesundheit, Hotellerie, Gastgewerbe), wo sie die gesamte Kommunikation auf nationaler Ebene reorganisierte und die Personal- und Ausbildungsabteilungen zusammenführte. Zuletzt leitete sie den Bereich Business Development des Medienhauses Le Temps (Marketing, Werbung, Events und Customer Service).

Ersan spricht vier Sprachen (Französisch, Englisch, Deutsch und Türkisch) und ist Autorin mehrerer praktischer Ratgeber zum Erbrecht und zu Versicherungen sowie eines Porträtbuchs über die Türkei (auf Französisch), das im November 2022 veröffentlicht wurde. Sie ist Mitglied des Komitees des Vereins Schweiz-Türkei, der die wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Ländern fördert. (pd/wid)