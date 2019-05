GDZ, Zürichs älteste Druckerei, geht per 1. Juni 2019 mit der Unionsdruckerei Schaffhausen, DE Druck in Effretikon sowie Sprecher Druck & Satz in Volketswil eine Technologie-Partnerschaft ein. «Gemeinsam vereinen sie die Kompetenzen der digitalen Kommunikation, des klassischen Offset- wie des Digitaldrucks und verknüpfen die moderne On- und Offline-Welt», wie es in einer Mitteilung der GDZ heisst. Im Verbund würden sie für die technisch perfekte Umsetzung der analogen wie digitalen Kommunikation sorgen.

Bei dieser Partnerschaft handle es sich um eine «rein industrielle Kooperation und Technologie-Partnerschaft», präzisiert Alfred R. Angst, Geschäftsleitung von DE Druck, auf Anfrage von persoenlich.com. Dabei stehe die vernetzte Zusammenarbeit im Vordergrund, um so in diesem Pool die Ressourcen der einzelnen vier Partner flexibler nutzen zu können.

In der Mitteilung lässt sich Armin Vollenweider, Geschäftsführer der GDZ, wie folgt zitieren: «Zum 125-jährigen Bestehen der GDZ geben wir uns ein neues Gewand. Wir nutzen die Gunst, um Maschinenpark und Servicespektrum rundum zu erweitern.» (pd/cbe)