Tonhalle Orchester: Zurück am See mit neuem Webdesign

Vor vier Jahren, parallel zum Umzug ins Provisorium auf dem Maag-Halle, hat die Zürcher Agentur Update AG die Internetpräsenz des Tonhalle Orchester Zürich komplett neu konzipiert und aufgebaut. Nun, da das traditionsreiche Ensemble wieder in sein ebenso geschichtsträchtiges, frisch umgebautes Zuhause am See zurückkehren darf, hat sie die Website einem umfangreichen Redesign unterzogen und damit die neue Spielzeit 2021/22 eingeläutet. Dies schreiben die Verantwortlichen der Tonhalle Zürich in einer Mitteilung.

Mit einem konsequenten «Kacheldesign» und zahlreichen Optimierungen in den Detailansichten ist die Webseite für Musikliebhaberinnen und -liebhaber nun noch übersichtlicher und informativer gestaltet. Neue Schriften, neues Logo und ein überarbeitetes Farbkonzept verleihten der Website ein frisches und modernes Erscheinungsbild, das den Neuanfang in der neuen alten Heimat verdeutlichen soll, heisst es weiter.





Das Design wurde von der Agentur Metadesign entwickelt. Zudem wurden die aktuellen Daten für die im September startende Spielzeit 2021/22 erfasst. Ab dem 23. August startet auch der Vorverkauf über die Website.

Dank der 2017 umgesetzten strikten Trennung von Funktion und Design mittels «Pattern lab»-Techniken konnte des Redesign weitgehend ohne Anpassungen des technischen Unterbaus, des anwenderfreundlichen CMS/CMF «Processwire», realisiert werden. Weiterhin werden auch die im internen System «OPAS» gepflegten Veranstaltungs- und Künstlerinformationen täglich automatisiert importiert sowie in die Kulturwebsite exportiert. (pd/lom)