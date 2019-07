Der «Tagi» geht in die Kirche

Matthias Ackeret

Die Stadtredaktion des «Tages-Anzeigers» verlegte ihren Arbeitsplatz während der letzten Woche in die Zürcher St.-Peter-Kirche (persoenlich.com berichtete). Eine Win-Win-Situation: Das Gotteshaus bekommt Aufmerksamkeit, die Zeitung überirdischen Beistand im schwieriger werdenden Kampf um Inserate und Leser. Eigentlich ist es logisch, dass der «Tages-Anzeiger» in die Kirche geht. Als Tagi-Kind seit eh und je weiss ich: Kein anderes Schweizer Medium pflegt die hohe Kunst des Moralisierens mit solch göttlicher Inbrunst. Hätte man in Wimbledon mit Moralkeulen anstatt Tennisbällen gespielt, wäre die Tagi-Redaktion bestimmt nicht Roger Federer gewesen.