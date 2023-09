Ein Bibelspruch für Google

Matthias Ackeret

Als Google vor vier Jahren in der Zürcher Europaallee die neuen Büros einweihte, applaudierte die ganze Classe politique. Der damalige Bundespräsident Ueli Maurer reiste an, die Zürcher Regierungs- und auch Stadtpräsidentin machten ihre Aufwartung. Man wähnte sich im Silicon Valley; oder zumindest in dessen Vorort.

Heute ist der Google-Erfolg auch der Regierung suspekt: Rund ein Drittel aller Schweizer Werbeeinnahmen – also geschätzt gegen zwei Milliarden Franken – fliessen mittlerweile zu den Techgiganten und somit ins Ausland ab, ohne dass nur ein einziger Rappen zurückkäme. Und der Abfluss nimmt zu. Bildlich gesprochen: Eine Badewanne, die permanent leakt.

Mit dem Leistungsschutzrecht, wie bereits in der EU Usus, versucht der Bundesrat nun – angeregt durch Bundesrätin Keller-Sutter – die Techriesen zu einer fairen Abgeltung jener journalistischen Inhalte zu zwingen, die sie bis anhin kostenlos publiziert hatten. Nach Ansicht des Verbandes Schweizer Medien wären dies jährlich 154 Millionen Franken (persoenlich.com berichtete).

Ob es aber irgendwann so weit kommt, ist fraglich: Die Zahllust von Google ist kleiner als deren Büros an der Europaallee. Anstatt die Medienhäuser mit millionenschweren Werbekampagnen zu besänftigen, investieren die Techriesen lieber ins Lobbying. So echauffiert sich der Berner FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen an vorderster Front für das freie Internet.

Doch was nützt es dem Badenden, wenn das Leck seiner Badewanne zwar sexy ist, aber immer grösser wird? Geben ist seliger als nehmen, heisst es in der Bibel. Gar nichts geben, wissen Google, Facebook und Wasserfallen, ist überhaupt nicht selig. Dafür lukrativer.







Matthias Ackeret ist Verleger und Chefredaktor von persönlich und persoenlich.com.