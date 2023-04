Matthias Ackeret

Sascha Ruefer ist der Mann der Stunde. Wegen seiner angeblich rassistischen Äusserung, wonach Nati-Captain Granit Xhaka kein rechter Schweizer sei, stellte der Fussballkommentator am vergangenen Wochenende medial sogar die Credit-Suisse-Pleite in den Schatten (persoenlich.com berichtete).

Ruefer ist mit diesem Zitat, das zuerst die Wochenzeitung (WOZ) publizierte, unfreiwillig in die Sphäre historischer Persönlichkeiten wie Kennedy, Gorbatschow oder Ogi aufgestiegen, bei denen ein einzelner Ausspruch beinahe deren ganzes geschichtliches Wirken überdeckt. Doch Ruefer war not amused: vielmehr beteuerte er, sein Zitat sei aus dem Zusammenhang gerissen und völlig verzerrt wiedergegeben. Am Ende bekam der Sportreporter Recht, er wurde praktisch von allen Medien entlastet.

Fast schon ein «déja-lue»: Während der Holocaust-Krise brachte die Sonntagszeitung ein geschmackloses Blocher-Zitat, dass dieser aber bestritt. Kurz danach entpuppte sich dieses – dank zufällig gemachter TV-Aufnahmen, die den Austausch von Blocher mit dem Zeitungsjournalisten zeigten – als falsch (was bei Ruefer streng genommen nicht der Fall war). Der SVP-Politiker war rehabilitiert, der damalige Chefredaktor musste gehen. Bei der WOZ dürfte dies schwieriger sein, dort regiert das Kollektiv.

Granit Xharka jedenfalls hat sich bis jetzt zum ganzen Fall noch nicht geäussert. Vielleicht nimmt er die Sache auch nicht so ernst. Getreu der Devise: Manchmal ist kein Ruefer in der Wüste viel ausdrucksvoller als ein falsch Zitierter im Schweizer Mittelland.



Matthias Ackeret ist Verleger und Chefredaktor von persönlich und persoenlich.com.