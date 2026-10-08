Publiziert am 08.10.2026

Wie bei den beiden ersten Wellen vom Oktober 2025 und April 2026 kombiniert die Migros-Kampagne Ortsschilder aus allen Sprachregionen mit einem Produkt aus dem Migros-Sortiment, wie Thjnk mitteilt.

Nach der Lancierung übernahmen auch andere Unternehmen das Format für eigene Sujets (persoenlich.com berichtete). Laut einer Mitteilung der Migros von Ende Mai waren es über 50 Marken mit mehr als 230 Sujets. Neu umgesetzt sind nun etwa «Kichererbsen für Scherz», «Portemonnaie für Lohn» und «Trinkflasche für Brunnen». Eine Auswahl dieser Ideen hatte die Migros bereits im Migros Magazin gezeigt. Im Juni erhielt die Kampagne an den ADC Awards den Grand Prix sowie Gold in den Kategorien «Plakate – Print» und «Kampagnen».

Die neuen Sujets laufen gemäss der Agentur mit einer Auswahl früherer Motive im Aussenraum und digital, der Kampagnenfilm weiterhin im TV und online. (pd/nil)