Pink trägt Trauer

Matthias Ackeret

Dass die abtretende Bundesrätin Leuthard viele Qualitäten hat, ist bekannt. Dass Vorhersehung dazu gehört, wusste man bislang nicht; obwohl es für eine C-Politikerin eigentlich zur Kernkompetenz gehört. Vor anderthalb Wochen erklärte die Medienministerin, für wie überflüssig sie Gratiszeitungen halte; nicht einmal eine Woche später verkündete Ringier das Ende des «Blick am Abend». Aus verlegerischer Sicht mag dies stimmen, das Blatt hob in den vergangenen zehn Jahren niemals richtig ab, für die Medienlandschaft hingegen ist es ein Verlust: Keine andere Zeitung zelebrierte so lustvoll die Leichtigkeit des Seins. Und dies in einem knalligen Pink.