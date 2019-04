Best of Swiss Web 2019: Bakom-Domain .swiss wird neuer Partner

Die Marke dot.swiss geht eine Partnerschaft mit dem Best-of-Swiss-Web-Award ein. Somit spielt die Domain .swiss eine aktive Rolle bei Best of Swiss Web. Das schreiben die Organisatoren des Awards in einer Mitteilung.

Ziel der Partnerschaft sei die aktive Promotion der Domain .swiss. Während Best of Swiss Web mit seinem Award Qualitätsstandards setze und jährlich die herausragenden Webprojekte von und für Schweizer Unternehmen auszeichne, gebe der Bund den Betreibern von Schweizer Websites mit .swiss ein Instrument zur Kennzeichnung ihrer Herkunft und Verankerung zur Hand.

«Qualität und Innovation sind typisch schweizerische Werte, die .swiss auszeichnen», wird René Dönni Kuoni, Vizedirektor Bakom, in der Mitteilung zitiert. «Beide Faktoren stehen für Sicherheit und Vertrauen und werden im Geschäftsleben wie in der digitalen Welt immer wichtiger.» .swiss-Internetadressen würden exklusiv vom Bund vergeben und betrieben. Nur Unternehmen mit physischem Geschäftssitz in der Schweiz könnten sich dafür registrieren und damit auftreten. Das mache .swiss immer stärker zum Gütesiegel für Produkte und Dienstleistungen von Schweizer Organisationen.

Ziel des Best-of-Swiss-Web-Awards sei seit 2001 die Förderung von Transparenz und Qualitätsstandards in der Schweizer Digital- und Kommunikationsbranche. Best of Swiss Web gehört mit bis zu 500 Wettbewerbseinreichungen und gegen 1000 Gästen zu den wichtigsten Schweizer Branchen-Awards. Die Preisverleihung findet dieses Jahr anlässlich der grossen Award-Gala am 17. April in der Samsung Hall in Zürich statt. Für die Gala sind noch Tickets erhältlich. (pd/log)