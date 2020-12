WhatsApp: Bald kann man über den Desktop telefonieren

Facebook-Tochter WhatsApp will bald Sprach- und Videoanrufe auf ihre Desktop-Version bringen. Nutzer sollen dadurch entweder mit einzelnen Kontakten oder Gruppen über ihren Computer sprechen können. Auch professionelle Videokonferenzen sollen so möglich sein. Das Feature befindet sich momentan in der Beta-Testphase.

Gruppen-Calls via Desktop

Entdeckt wurde die neue Anwendung von The Guardian-Journalist Alex Hern, der Teil der Testgruppe ist und einen Screenshot auf Twitter geteilt hat. Anwender haben auf der Desktop-Version von WhatsApp die Möglichkeit, ihre Kontakte aufzurufen. Zwei Buttons lösen entweder einen Audio- oder einen Video-Call auf.





WhatsApp is testing video and voice calls on its desktop app, I can confirm, through my incredible journalistic technique of "being put in the testing bucket" pic.twitter.com/vWh3zCvDMQ