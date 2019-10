Die Jury von Best of Swiss Apps hat die Master-Kandidaten des Jahres bestimmt. 10 Projekte sind in der engeren Auswahl um den Titel, wie es in einer Mitteilung heisst. Gemeinsam mit den Stimmen des Saal-Publikums wird an der Preisverleihung am 6. November entschieden, wer Master of Swiss Apps 2019 wird.

Nominiert sind unter anderem Dreipol, SBB oder Apps with Love. Hier geht es zu der Liste aller Masterkandidaten.

Mit dem Titel Master of Swiss Apps wird die App gekürt, welche von der professionellen Jury, von der «Netzwoche»- und «ICT-Journal»-Leserschaft und auch vom Saalpublikum über alle Kategorien hinweg als besonders gelungen erachtet wird. (pd/wid)