Youtube

Das sind die Top 5 der Online-Werbespots

Wenn Patienten heimlich Nachtschicht leisten oder das WLAN einfach nicht richtig funktionieren will: Google liefert die Zahlen zu den in der Schweiz am meisten angeschauten Youtube-Werbevideos. persoenlich.com zeigt die Top-Spots aus dem zweiten Quartal 2018.