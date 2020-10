IAB Switzerland: Dept wird doppelt ausgezeichnet

«Wie erkennen Kunden einen Agenturpartner, der seriös, professionell und kompetent arbeitet? Durch eine unabhängige und transparente Prüfung nach klaren Kriterien», schreibt die Agentur Dept in einer Mitteilung vom Montag. Als Vertreterin der digitalen Werbebranche in der Schweiz hat IAB Switzerland zu diesem Zweck Zertifikate in SEA und SEO entwickelt.

Dept hat beide Zertifizierungsprozesse durchlaufen und erhält sowohl das SEA- wie auch das SEO-Qualitätszertifikat. Damit ist Dept in der Schweiz eine der ersten Digitalagenturen, die von IAB beide Zertifikate erhalten hat.

Die Teams von Dept wurden geprüft entlang der Kriterien Erfahrung, Arbeitsweise, Kundenzufriedenheit und Engagement am Markt. «Der Prozess war intensiv, er hat uns aber auch von unabhängiger Stelle bescheinigt, dass wir für unsere Kunden professionell und nach offiziell definierten Standards arbeiten, darauf sind wir stolz», lässt sich Lukas Stuber, Managing Director bei Dept, zitieren und ergänzt: «Unsere Investition in die Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams in der ganzen Dept-Gruppe, die stetige Weiterbildung und agile Zusammenarbeit, wirken sich zum Vorteil unserer Kunden aus.» Die beiden Zertifikate sind bis 2022 gültig und müssen danach müssen danach erneuert werden. (pd/lol)