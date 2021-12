Dept: Die Digitalagentur launcht im Asien-Pazifik-Raum

Dept hat unter der Leitung des ehemaligen CEO der Havas Group, Vishnu Mohan, offiziell den Betrieb im asiatisch-pazifischen Raum aufgenommen. Gegründet wurde Dept 2015 in Amsterdam, seit dem hat die Agentur in kürzester Zeit auf den globalen Markt expandiert und wuchs von 150 Mitarbeitenden in den Niederlanden auf mehr als 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 17 Ländern auf fünf verschiedenen Kontinenten, darunter rund 100 inder Schweiz.

Mohan, der eng mit Dimi Albers, Global CEO von Dept, arbeiten wird, ist für die Einführung und Erweiterung des Angebots von Dept in ganz Asien verantwortlich. Nachdem er 25 Jahre bei der Havas Group von Vivendi als Schlüsselfigur für die Einführung und Entwicklung im asiatisch-pazifischen Raum tätig war, wird er diese Aufgaben nun für Dept übernehmen.

Dimi Albers, Global CEO, Dept: «In den letzten Jahren haben wir im asiatisch-pazifischen Markt eine Vielzahl von beeindruckenden Projekten für Marken wie Mizuno, Samsung, Weber, Fujitsu und KLM umgesetzt. Unsere Vision war dabei immer, unseren Kundinnen und Kunden zu helfen, mit den besten Talenten der Welt zusammenzuarbeiten – unabhängig von ihrer geografischen Lage. Nun ein qualifiziertes Team direkt vor Ort zu haben, das mit unseren Teams in EMEA und Nord- und Südamerika zusammenarbeitet, wird uns dabei helfen, in der APAC-Region einenoch grössere Wirkung zu erzielen, sowohl für unsere globalen Kundinnen und Kunden als auch für lokaledeptagency.com Marken. Mit Vishnus Netzwerk, seiner Marktkenntnis und seinem Wachstumsdenken haben wirdie richtige Führungspersönlichkeit gefunden, um unsere Asienreise voranzutreiben.

Vishnu Mohan, Partner & Growth Officer, Dept: «Die Stärken von Dept sind digitale Transformationen und eine ausgeprägte Tech-Expertise. Das integrierte One-Stop-Shop-Prinzip der Agentur, das Technik, Design, Kreativität und Leistung mit einer einfachen Struktur, Schnelligkeit, Klarheit und persönlichem Kontakt vereint, ist der Grund, warum ich davonüberzeugt bin, dass Dept in den APAC-Märkten einen Unterschied machen kann. Ich freue mich darauf, mit Dimi und den Teams zusammenzuarbeiten und den wachsenden Kundenstamm und die Erfolgsbilanz der Agentur in unserer Region zu nutzen, um ein Unternehmen aufzubauen, das die Grösse hat, dies zu bewältigen und gleichzeitig klein genug ist, um immer mit dem Herzen dabei zu sein.» (pd/wid)