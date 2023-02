Mediapulse Streaming Data: Die italienische Schweiz bindet die meisten Zuschauer

Das klassische Fernsehen punktet auch im vierten Quartal von 2022 mit den höchsten Tagesreichweiten. Diese sind identisch mit dem Q4 im Jahr 2021 und folgen somit einem ähnlichen Jahreszeiten-Trend wie im Vorjahr. Im Vergleich zum letzten Quartal zeichnet sich das klassische Fernsehen wieder durch deutlich höhere Reichweiten aus. Ein ähnliches Muster zeigt sich auch bei Netflix und YouTube sowie erstmals auch bei der TV-Nutzung über Small-Screen-Devices. Diese konnten einen analogen Reichweitenzuwachs seit dem letzten Quartal verzeichnen. Die weiteren Streaming-Plattformen Disney+, Amazon Prime und Apple TV+ erreichen noch immer vergleichsweise wenige Personen.

Bei der Nutzungsdauer liegt das klassische Fernsehen weiterhin an der Spitze und bindet sowohl die gesamte Schweizer Bevölkerung als auch seine effektiven Nutzer am längsten. Auf dieses folgt die Streaming-Plattform Netflix, welche über eine hohe Verweildauer verfügt – gefolgt von TV über Small-Screen-Devices. YouTube zeichnet sich im Vergleich zu Netflix zwar über eine tiefere Verweil-, aber höhere Sehdauer aus.

Svizzera Italiana bindet die meisten Zuschauer

Wie bereits in den vergangenen Quartalen sichtbar, werden in der Svizzera Italiana über das klassische Fernsehen über Big-Screen deutlich mehr Personen erreicht als in den anderen Sprachregionen der Schweiz. Dieses Bild zeigt sich, anders als im letzten Quartal, auch bei der TV-Nutzung über Small-Screen-Devices. Dagegen zeigen sich zwischen der Suisse Romande und der Deutschschweiz kaum Unterschiede.

TV erzielt in fast allen Altersgruppen höchste Reichweiten

Der vierte Quartalsbericht 2022 zeigt, dass das klassische TV bei fast allen Altersgruppen die höchsten Tagesreichweiten aufweist. Einzig bei den 15-29-Jährigen punktet YouTube mit der höchsten Reichweite. Tendenziell ist YouTube bei den mittleren und zunehmend auch älteren Altersgruppen beliebt, Netflix erreicht hingegen vor allem die mittleren und jüngeren Altersgruppen.

Die Nutzung von TV und Netflix findet, wie schon im letzten Quartal, beinahe ausschliesslich auf dem klassischen TV-Gerät statt, während YouTube vor allem auf den Small-Screen-Devices konsumiert wird.

Über den Mediapulse Streaming Data Quartalsbericht

Als Teil der TV-Forschung publiziert Mediapulse quartalsweise eine Übersicht zu den Streaming Data mit dem Ziel, eine unabhängige, plattformübergreifende und vergleichbare Datenbasis für die Nutzung von TV- und anderen Bewegtbildangeboten bereitzustellen. Dabei werden die Verbreitung und Nutzung von relevanten Video- und Streaming-Plattformen quantifiziert und mit den entsprechenden Kennwerten der TV-Nutzung verglichen. Alle Quartalsberichte und Auswertungen sind auf www.mediapulse.ch einsehbar.

Der vorliegende Quartalsbericht ist der letzte, der vertiefte Auswertungen publiziert. Per Q2 2023 stellt Mediapulse die Streaming Data interessierten Parteien als kostenpflichtiges Dashboard zur Verfügung. Darin werden vertiefte Auswertungen möglich sein wie z.B. Monatsreichweiten oder die Auswertung von Zielgruppen-Segmenten auf unterschiedlichen Facts.