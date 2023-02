Ginetta: Führungsteam mit Benjamin Gütt verstärkt

Mit dem Neuzugang von Benjamin Gütt konnte Ginetta einen Experten mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der digitalen Industrie und im Business Development gewinnen. Als Managing Partner übernimmt Benjamin Gütt die Leitung des Business-Teams, das aus Marketing und Sales besteht, wie es in einer Mitteilung heisst.

Gütts Werdegang sei dabei alles andere als üblich: So startete er seine Karriere im Alter von 14 Jahren in der Hotelbranche und hat mehrere Jahre als Koch in den besten Restaurants der Welt gearbeitet. «In dieser Zeit habe ich mir wichtige Eigenschaften wie Engagement, Ausdauer und Kreativität angeeignet», wird Gütt zitiert. Zudem habe ihn die Hotelbranche gelehrt, wie wichtig die Liebe zum Detail und der Kundenservice sind, was seiner Meinung nach wesentliche Eigenschaften für den Erfolg in der digitalen Welt seien.

Nach seinem Studium in Business Administration an der renommierten Managementschule Les Roches Crans-Montana Global Hospitality zog es Gütt einige Jahre nach Berlin, wo er verschiedene Startups erfolgreich skaliert hat. Zuletzt war er Vice President of Sales bei Orderfox, einer digitalen Plattform für Einkäufer und Hersteller in der CNC-Branche.

«Wir freuen uns sehr, mit Benjamin einen Experten gefunden zu haben, der mit seiner Erfahrung und seinem einzigartigen Blickwinkel eine wertvolle Bereicherung unseres Teams ist», wird Ginetta Gründer Simon Raess in der Mitteilung zitiert. Benjamin Gütt ergänzt: «Ich freue mich, Teil eines Unternehmens zu sein, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt und mit seinen Dienstleistungen und Produkten die digitale Transformation massgeblich vorantreibt.» (pd/cbe)