Hass im Netz: Japan verschärft Strafen für Cybermobbing

Inhalt und Form

Philipp Semmler baut Metaverse-Unit auf

Die Agentur will sich mit der Abteilung Iundf Neo im Bereich Web3 positionieren und hat dafür Philipp Semmler als Chief Innovation Officer an Bord geholt. Dieser will auf Kollaborationen mit internationalen Partnern setzen.