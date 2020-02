TX Markets: Jens Paul Berndt wird neuer Homegate-CEO

Jens Paul Berndt ist eine erfahrene Marketplace-Führungskraft und war zuletzt bereits als Stellvertretender CEO bei der Homegate AG tätig, wie es in einer Mitteilung heisst. Seit 2016 habe er als CTO das Product-Engineering-Team stark um- und ausgebaut und die Reorganisation von Homegate hin zu einem agilen Unternehmen vorangetrieben. Auf dieser Basis hätten Innovationen schneller implementiert und die Services von homegate.ch kontinuierlich verbessert werden können. Davor war Jens Paul Berndt für die Scout24-Gruppe in Berlin und Wien in verschiedenen Funktionen tätig. Er hat in Heilbronn Medizinische Informatik studiert.

«Mit Jens konnten wir einen idealen internen Nachfolger für Nick McKittrick als CEO gewinnen», lässt sich Christoph Brand, CEO TX Markets, in der Mitteilung zitieren. «Jens ist ein Technologie- und Engineering-Experte mit grosser Führungserfahrung im Bereich von Online Retail Classifieds. Gleichzeitig möchte ich Nick McKittrick herzlich für seine hervorragende Arbeit mit dem ganzen homegate.ch-Team danken und freue mich, dass er uns sowohl im Verwaltungsrat von Homegate wie auch im Verwaltungsrat von TX Markets mit seiner internationalen Classifieds-Expertise weiterhin erhalten bleibt.» Die Nachfolge in der Position als Chief Technology Officer bei Homegate werde in den nächsten Wochen bekannt gegeben.

homegate.ch ist laut Mitteilung in den letzten zwei Jahren stark gewachsen und beschäftigt heute rund 125 Mitarbeitende aus 25 Nationen. Der Immobilienmarktplatz verzeichnet 2019 rund 85 Millionen Besuche, 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Dieses Wachstum in Verbindung mit kontinuierlicher Innovation führe zu einer noch grösseren Bekanntheit. Die Anzahl Kunden und Immobilien hat sich im letzten Jahr ebenfalls um 15 Prozent erhöht – ein historischer Höchststand.

Nick McKittrick, Mitgründer sowie ehemaliger CEO des grössten Immobilienportals des Vereinigten Königreichs Rightmove, wird neu Einsitz im Verwaltungsrat von TX Markets nehmen. TX Markets verantwortet das gesamte Classifieds- und Marketplaces-Portfolio der TX Group. Die weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats von TX Markets sind Terje Seljeseth (bis Ende 2017 CEO Schibsted Classifieds Media bzw. Chief Product Officer Schibsted) sowie seitens TX Group Pietro Supino (Präsident und Verleger), Andreas Schulthess (Verwaltungsrat), Christoph Tonini (CEO bis 30.06.2020), Samuel Hügli (Leiter Technologie & Ventures) und Sandro Macciacchini (Leiter Finanzen & Personal). (pd/lol)