AdNovum: Lösung für DSGVO-Compliance kreiert

Das Schweizer Softwareunternehmen AdNovum und der Augmented-Intelligence-Anbieter Squirro bieten seit Anfang Jahr eine Applikation an, mit der Unternehmen die Anforderungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) erfüllen und Datenschutz-Risiken managen können. Die Lösung wurde von den Spezialisten beider Firmen gemeinsam entwickelt, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Applikation bringt Zeitgewinn



Gemäss DSGVO müssen Unternehmen Anfragen zu den Daten eines Kunden in sehr kurzer Zeit beantworten. Dank der Applikation können die Firmen bei DSGVO-Anfragen auf effiziente Weise strukturierte und unstrukturierte Daten aus ihrer gesamten Geschäftstätigkeit finden, die einen Bezug zum anfragenden Kunden haben.

«Kundendaten werden unternehmensweit in zahlreichen Silos gespeichert wie in CRM-Systemen, auf File-Servern, in ERP oder in Mitarbeiter-E-Mails. Die Beurteilung, ob diese Daten den Vorgaben der DSGVO entsprechen, ist daher aufwändig», erklärt Toni Birrer, CTO von Squirro, in der Mitteilung. Die DSGVO-Applikation von AdNovum und Squirro hilft hier mit Augmented Intelligence – die Applikation findet sämtliche Daten, die der DSGVO unterstehen – und spart damit tausende von Arbeitsstunden.

Handling ist einfach



Gemäss Mitteilung stellt die Applikation Kundenanfragen automatisch und übersichtlich in einem Dashboard dar und erlaubt eine organisierte Abarbeitung im Kanban-Stil. Daten mit Bezug zum Kunden lassen sich ohne grossen Aufwand in den verschiedenen Umsystemen lokalisieren.

Ob strukturierte oder unstrukturierte Daten: Squirros Cognitive-Search-Funktionalität findet sie in allen angebundenen Datenquellen. Die Ergebnisse werden im DSGVO-Dashboard angezeigt und können als Report für den Antragsteller exportiert werden.

Unterstützung für Datenschutzteams

Massgeblich für die Entwicklung der DSGVO-Applikation sei das umfangreiche Know-how der Experten von AdNovum bezüglich Privatsphäre und Datenschutz gewesen, heisst es weiter. AdNovum unterstützt Sicherheits- und Datenschutzteams, die personenbezogene Daten ihrer Kunden verwalten, zudem mit umfassenden Dienstleistungen – von der Analyse über die Umsetzung bis hin zum Monitoring und der Übernahme der Funktion eines Security oder Privacy Officers.

«Wir freuen uns, dass wir unser umfassendes und interdisziplinäres Wissen in den Bereichen Security Management, Data Privacy und Cognitive Solutions nun auch in eine so wirkungsvolle Applikation einbringen konnten», lässt sich Aldo Rodenhäuser, Head of Security Consulting bei AdNovum, in der Mitteilung zitieren. Es habe Spass gemacht, die Applikation zusammen mit den Experten von Squirro in kurzer Time-to-Market zu entwickeln. (pd/as)