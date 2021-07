Aufgrund der Zeitverschiebung werden viele Wettkämpfe der Olympischen Sommerspiele in Tokio bei uns nachts oder tagsüber bis zum Nachmittag im Fernsehen zu sehen sein. Um kein Highlight zu verpassen, bietet Zattoo mit dem Medaillen-Alarm eine hilfreiche Funktion für alle Olympia-Fans, wie der TV-Streaming-Anbieter mitteilt.

Der Alarm informiert tagsüber per Push-Nachricht, wenn es für die Schweizer Athletinnen und Athleten um eine Medaille geht. Hierfür muss die allgemeine Push-Funktion respektive die Benachrichtigung zu Programmtipps und Infos über die Einstellungen in der Zattoo-App aktiviert sein. Sobald während der Wettkämpfe die Benachrichtigung auf dem Display erscheint, brauchen Nutzerinnen und Nutzer nur noch die Meldung anklicken und gelangen über den Push direkt in den Live-Stream.

Die Wettkämpfe werden in der Schweiz bei SRF zwei und Eurosport1 übertragen und können über Zattoo gestreamt werden. Nutzer des Zattoo Ultimate Abos schauen gemäss Mitteilung alle deutsch- und französischsprachigen Sender der SRG ab sofort statt in HD in Full-HD-Qualität. Dazu gehört neben SRF zwei auch RTS deux, welcher die Olympischen Spiele ebenfalls überträgt. Daneben steht Ultimate Abonnenten auch SRF 1, SRF info und RTS Un in Full-HD zur Verfügung.

Alle Nutzer streamen bei Zattoo, wie schon zur EM, auch bei den Olympischen Spielen auf allen Kanälen mit einer geringen Latenz von nur rund 10 Sekunden. Möglich ist dies auf Mobilgeräten mit Android Betriebssystem, im Webbrowser, am Fernseher über den Amazon Fire TV oder auf TV-Geräten mit Android TV.

Jene, die während der Arbeit oder unterwegs bei den Highlights einschalten möchten, können mit Zattoo überall mobil auf dem Smartphone oder Tablet die Wettkämpfe streamen. Besonderen Komfort bietet die Bild-in-Bild-Funktion von Zattoo über den Webbrowser und in den mobilen Apps.

Zattoo-Abonnenten können mit der Replay- oder der Aufnahmefunktion die Wettkämpfe auch am nächsten Morgen oder nach Feierabend mitverfolgen, wie es weiter heisst. Im Premium Abo stehen jedem Nutzer 1000 Aufnahmen zur Verfügung, im Ultimate Abo sogar 2000 Aufnahmen. Diese können jederzeit und überall einfach über den eigenen Account in der Zattoo App angeschaut werden, sogar im Ausland. (pd/lom)