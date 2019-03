Tamedia: Reto Frei wird neuer Head CIO Office

Reto Frei übernimmt im kommenden Herbst die Funktion des stellvertretenden Group CIO und leitet in dieser Funktion auch das CIO Office. Mit seinem Team unterstützt Frei den Group CIO bei seinen operativen Aufgaben und übernimmt wichtige strategische und koordinative Steuerungsaufgaben, wie Tamedia in einer Mitteilung schreibt.

«Es freut mich sehr, dass wir mit Reto Frei einen hervorragenden Fachmann und Leader verpflichten konnten. Mit seiner langjährigen und breiten Erfahrung wird er wesentlich dazu beitragen, den erfolgreich eingeschlagenen Transformationsprozess zu einem digitalen Medienunternehmen in den Bereichen Technologie sowie Prozess-Innovation weiter zu intensivieren und voranzutreiben», wird Franz Bürgi, Group CIO von Tamedia, zitiert

Frei arbeitet seit 2012 bei der Swisscom und begann als Chief Operating Officer von Alphapay (Unternehmen der Swisscom-Gruppe). Seit 2015 unterstützt er als Leiter Sales & Service Excellence sowie Enterprise Customer Care die Transformation des Grosskundengeschäfts der Swisscom und führt bis zu 500 Mitarbeitende. Davor war er während zehn Jahren in diversen Leitungsfunktionen tätig: Unter anderem beim Energieversorger BKW, dem Informatikdienstleister NCR Worldwide Customer Services oder der Zurich Versicherung.

Der 50-jährige Frei ist Betriebswirtschafter mit Master-Abschluss. Zusätzlich absolvierte er diverse Weiterbildungen in IT Service Management sowie Coaching. Er ist verheiratet, hat drei Kinder und wohnt im Kanton Zürich in der Nähe von Schaffhausen. (pd/log)