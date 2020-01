TX Markets: Verwaltungrat wird mit Spezialisten besetzt

Im Verwaltungsrat von TX Markets nehmen mit Pietro Supino (Präsident) und Andreas Schulthess zwei Mitglieder des Verwaltungsrats der TX Group Einsitz. Weitere Mitglieder seitens TX Group sind Christoph Tonini (CEO bis 30. Juni 2020, danach zur Wahl in den TX-Group-Verwaltungsrat vorgeschlagen), Samuel Hügli (Leiter Technologie & Ventures) und Sandro Macciacchini (Leiter Finanzen & Personal). Zusätzlich stösst Terje Seljeseth zum Verwaltungsrat. Er war bis Ende 2017 CEO Schibsted Classifieds Media beziehungsweise Chief Product Officer von Schibsted und hat in diesen Rollen den Aufbau und die Leitung des globalen Classifieds-Geschäfts des skandinavischen Unternehmens in über 25 Ländern verantwortet. Weitere Spezialisten werden in den nächsten Monaten den Verwaltungsrat von TX Markets ergänzen, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Unser Classifieds- und Marketplaces-Portfolio hat sich in den letzten Jahren hervorragend entwickelt und TX Markets ist damit zu einem der grössten Digitalunternehmen der Schweiz geworden», wird Christoph Brand, CEO TX Markets, zitiert. In der Schweiz sei TX Markets in allen relevanten Kategorien in allen Landesteilen stark vertreten und biete so praktisch allen Bewohnern der Schweiz umfassende Angebote in vielen Lebensbereichen. «Um auch in Zukunft diesem Anspruch gerecht zu werden, investieren wir weiterhin stark in die Weiterentwicklung und den Ausbau unserer Angebote. Zusätzlich wollen wir auch im Ausland verstärkt aktiv werden und unsere Kompetenzen im Aufbau und dem Betrieb von digitalen Marktplätzen auch in anderen Ländern einbringen.»

In der dezentralen Organisation der TX Group verantwortet TX Markets das gesamte Classifieds- und Marketplaces-Portfolio. TX Markets wird von CEO Christoph Brand als eigenständiges Unternehmen geführt, ab Mai 2020 übernimmt sein designierter Nachfolger Olivier Rihs (persoenlich.com berichtete).

Das Team von TX Markets stellt den zugehörigen Classifieds- und Marketplaces-Plattformen zentrale Dienstleistungen für die Weiterentwicklung zur Verfügung in den Bereichen Business Development, Product Management und UX-Design, Marketing, Strategie und Technologie. Die Geschäftsleitung von TX Markets setzt sich wie folgt zusammen: Christoph Brand (CEO), Nick McKittrick (CEO homegate.ch), Francesco Vass (CEO Ricardo), Dejan Dojcinovic (CEO Tutti.ch), Davide Villa (CEO JobCloud, ein gemeinsames Unternehmen von Ringier und der TX Group), Jessica Drexler (Chief Strategy Officer TX Markets), Sarah Safri (Chief Marketing Officer TX Markets), Andreas Schlenker (Chief Corporate Development Officer TX Markets) und Robin Simon (Chief Product Officer TX Markets). (pd/cbe)