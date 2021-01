Tourenskifahren und Schneeschuhwandern sind voll im Trend. Die weisse Pracht bringt aber auch Gefahren mit sich: Jährlich verunfallen rund 22 Menschen tödlich durch einen Lawinenniedergang. In mehr als 90 Prozent der Fälle wurden die Lawinen durch die Verunfallten selbst ausgelöst.

Wer sich aber die Zeit nimmt, eine Tour gründlich vorzubereiten, verringert die Unfallgefahr. Das von der Suva und vom WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF entwickelte Online-Tool «White Risk» unterstützt mit speziellen Lawinengeländekarten die Planung der Bergtour, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Tool erkennt potenziell typische Schlüsselstellen und weist auf Orte hin, die für die Beurteilung der Lawinengefahr besonders im Fokus stehen. «Wer potenzielle Gefahrenstellen in seiner Tourenplanung gut einschätzen oder sogar ausschliessen kann, geht mit weniger Risiko ins Gelände», wird Samuli Aegerter, Schneesportexperte der Suva, in der Mitteilung zitiert. Für Einsteiger gibt es zudem eine E-Learning-Lektion zur Tourenplanung an.

Die Plattform bietet in der kostenlosen Basisversion ein grafisch animiertes Nachschlagwerk rundum das Thema Lawinenprävention mit Grundlagen zur Planung sowie Tipps zum richtigen Verhalten am Berg. Mit der dazu gehörigen App hat man im Gelände mobilen Zugriff auf die vorbereitete Tour. Referenzwerte der Planung lassen sich mit den aktuellen Gegebenheiten unmittelbar abgleichen und die Offlinekarten ermöglichen eine präzise Navigation. (pd/lom)