Vom Kennenlernen, zum Konflikt, zum Erfolg: Im massgeschneiderten Workshop erleben Teilnehmer die Phasen des Team-Development-Prozesses hautnah mit. Im interaktiven Austausch lernen sie Werkzeuge und Massnahmen kennen, um erfolgreich Teams zu bilden und zu führen.

Der Kurs richtet sich an alle Neugierigen und all jene für die «Teamwork» und «Leadership» mehr als nur Floskeln sind. Der Kurs ist branchenunabhängig und zugeschnitten auf alle die in oder mit Teams zusammenarbeiten oder diese leiten. So schreibt des die veranstaltende Agentur Hinderling Volkart in einer Mitteilung.

Hyper Island zeichnet sich durch eine «hands-on» Mentalität aus. Anstatt passiv zu konsumieren, partizipieren Teilnehmer aktiv und wenden in zahlreichen Übungen erlernte Methoden einzusetzen. Intensive Interaktion zwischen den Teilnehmern, Konflikte und deren Lösung sind Kern des Programms. Teilnehmer erlernen Techniken, die sie nahtlos in ihren Arbeitsalltag übernehmen und dort einsetzen können.

Durch den Kurstag führen Tash Willcocks, (Head of Education, HI Masters Programmes, Manchester, UK) und Gabriela Triffiletti (Facilitator, Learning Designer & Facilitator, Hyper Island, London, UK) mit ihrem Team.

Der Kurs findet am Samstag, 19. Oktober in Kollaboration mit der Kreativagentur Hinderling Volkart in deren Räumlichkeiten an der Badenerstrasse in Zürich statt. (pd/eh)