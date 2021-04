Crowdfunding: Zwei Plattformen, ein gemeinsames Ziel

Die Crowdfunding-Plattform «I care for you», die sich für humanitäre und soziale Projekte einsetzt, und die neu lancierte Wirkungsplattform «there-for-you.com» schliessen sich zusammen. Beide Organisationen sorgen gemäss Mitteilung dafür, dass nachhaltige Projekte mithilfe von Spenden durch die «Crowd», das Publikum, realisiert werden können. Mit dem Zusammenschluss erweitert «there-for-you.com» sein Wirkungsfeld und ermöglicht neu auch soziale und humanitäre Projekte, ergänzend zum bisherigen Fokus auf Projekte aus den Bereichen Klima, Tierschutz und Kinderhilfe.

Wirkungskreis vergrössern

«I care for you» hat seit seiner Gründung vor fünf Jahren erfolgreich sowohl im In- als auch im Ausland knapp 300 Projekte finanziert. In der ersten Corona-Pandemie im Frühling 2020 hat das von der Plattform lancierte Soforthilfe-Projekt #zämefüralli 1,7 Millionen Spendengelder gesammelt und damit Einzelfallhilfe für die Betroffenen geleistet.

Hinter there-for-you.com steht ein Team um Pascal Jenny, Tourismusdirektor in Arosa, das gemeinsam mit der Tierschutzorganisation Vier Pfoten das «Arosa Bärenland» umgesetzt hat. «Ausgehend vom Arosa Bärenland haben wir uns zum Ziel gesetzt, auch weiterhin mit nachhaltigen Projekten Gutes zu bewirken und Mensch, Tier und Umwelt etwas zurückzugeben», erklärt Founder Pascal Jenny die Motivation hinter der Crowddonating-Plattform.

Die Nachfrage nach Crowdfunding hat in den letzten Jahren stetig zugenommen. «Durch den Zusammenschluss mit there-for-you.com können wir unseren Wirkungskreis vergrössern und gleichzeitig unsere Kräfte bündeln. Das Zusammengehen von Crowdfunding und Crowddonating ist ein wichtiges Zukunftssignal und sichert noch mehr Kraft», wird Nicole Herzog, Stiftungsrätin von «I care for you», in der Mitteilung zitiert und Marion Schmitz, Co-Founder von there-for-you.com, sagt: «Für uns sind die Inhalte von <I care for you> eine passende Ergänzung zu unseren Kernthemen.»

Erster gemeinsamer Erfolg

Die beiden Organisationen weisen bereits auf den ersten gemeinsamen Grosserfolg hin. Das Projekt «Unterstützung für einen ehemaligen Katastrophenhelfer» hat über die neue Rubrik innert wenigen Tagen rund 30'000 Franken an Spenden generiert. Das Ziel sei somit erreicht, die Wirkung gesichert, heisst es in der Mitteilung.

Weitere Projekte auf «I care for you» werden künftig auf der Plattform there-for-you.com übernommen und entsprechend weitergeführt. In Zukunft werden die Projekte ausschliesslich hier publiziert. (pd/lom)