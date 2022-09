Genuss Film Festival: Anne Walser wurde ausgezeichnet

Parallel zum Zurich Film Festival findet seit Donnerstag das Genuss Film Festival 2022 in Zug statt. Noch bis zum 6. Oktober steht Zug im Zeichen von Genuss, Film, Kunst und Ehrungen.

Die Ehrung «Genuss Film Award» erhielt am Donnerstagabend die Zürcher Produzentin Anne Walser (C-Films). Walser gilt als eine der erfolgreichsten Produzentinnen der Schweiz der letzten Jahre («Zwingli», «Platzspitzbaby», «Die Akte Grüninger» und für 2023 «Die Mittagsfrau»).

Matthias Luchsinger, der Leiter des Projekts Genuss Film Festival Zug, würdigte sie als «perfekte Preisträgerin, die von der ganzen Jury einstimmig nominiert wurde». In ihren Dankesworten erwähnte Anne Walser, dass durchaus auch Genussfilme in ihrem Schaffen eine Rolle spielen würden: So sei sie Produzentin von «Der Koch», der auf Martin Suters Erfolgsbuch beruhe. Zugleich bereitet Walser einen Film über Betty Bossy vor.

Förderung weiblicher Filmtalente

Die Zuger Regierungsrätin Silvia Thalmann zeigte sich vom Schaffen der jungen Produzentin begeistert. So liegt die Förderung der junger weiblicher Filmtalente der Mitinhaberin von C-Films, Anne Walser, speziell am Herzen. «Wir brauchen noch mehr kreative weibliche Kräfte in der Filmwirtschaft. Dafür möchte ich Sorge tragen», meinte die Preisträgerin bei der Übergabe des Gewinnerpokals im Gourmet-Zelt in Zug.

Die Zuger Regierungsrätin Silvia Thalmann (rechts) freut sich mit Anne Walser.





Gekocht hat an diesem Abend Dominic Bürli vom Gasthaus Wildenmann in Buonas. Er verwöhnte mit regionalen Produkten die rund 200 geladenen Gäste. Eröffnet wurde das Festival durch den Film «Délicieux» des französischen Filmemachers Eric Besnard.

Text: Manfred Klemann