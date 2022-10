«Mit jedem Mal wird es schwieriger, uns für nur eine Masterarbeit zu entscheiden; die Auswahl war dieses Jahr wirklich sehr gut.» So eröffnete Giovanna LoPiccolo, Co-Präsidentin der Dolmetscher- und Übersetzervereinigung DÜV, ihre Laudatio. Drei hervorragende Abschlussarbeiten wurden an der Diplomfeier des Master Angewandte Linguistik prämiert.

Laura Caldelari-Wallschläger, Absolventin der Vertiefung Konferenzdolmetschten, erhielt den Preis der Dolmetscher und Übersetzervereinigung DÜV. Sie untersuchte die Bedeutung von Übersetzerinnen und Übersetzern für den gesellschaftlichen Wandel am Beispiel eines argentinischen Romanes über das LGBTQ+-Kollektiv. Der Preis von Supertext, einem international tätigen Sprachdienstleistungs-Unternehmen, wurde an Fabio Ben Soltane, Absolvent der Vertiefung Fachübersetzen, verliehen. Seine Arbeit analysierte die Effektivität von Leichter Sprache bei verschiedenen Zielgruppen. Tanja Fegble, Absolventin der Mastervertiefung Organisationskommunikation, wurde von der Kommunikationsagentur Farner Consulting mit dem «Farner Award» für ihre Arbeit geehrt.





Laura Caldelari (3.v.l.) mit (v.l.) Mirjam Gadient (DÜV), Giovanna Lo Piccolo (DÜV) und Christina Mäder Gschwend (Vertiefungsleiterin Konferenzdolmetschen). (Bilder: zVg)



«Laura Caldelari zeigt auf, wie wichtig es ist, die Rollen und das professionelle Selbstverständnis von Übersetzenden und Dolmetschenden neu zu definieren», so Giovanna Lo Piccolo, Co-Präsidentin von DÜV.

Zur Arbeit heisst es: «Laura Caldelari analysierte den aktivistischen Roman «Las Malas», geschrieben von einer argentinischen transsexuellen Autorin, in seiner englischen, deutschen, französischen und spanischen Fassung. Besonders kulturell und emotional geladene Textstellen des Werks wurden in unterschiedlichen Gruppen diskutiert und die Ergebnisse anhand verschiedener Methoden untersucht. Die Arbeit bestätigt die Hypothese, dass Übersetzerinnen und Übersetzer für das LGBTQ+-Kollektiv in Argentinien eine entscheidende Rolle bezüglich gesellschaftlicher Anerkennung spielen. Somit können sie helfen, dieser Minderheit eine Stimme zu geben.»





Fabio Ben Soltane, Preisträger Supertext (rechts), mit Patricia Kamer, Supertext (Mitte), und Nicole Carnal, Vertiefungsleiterin Fachübersetzen.



«Uns gefiel der Aufwand, der hinter der Arbeit von Fabio Ben Soltane steckt, und nicht zuletzt der gesellschaftliche Aspekt und der ganz konkrete Nutzen der Arbeit für die Praxis», so Patricia Kamer, Head of IT bei Supertext.

Die Jury schreibt: «Können Texte in Leichter und Einfacher Sprache von Menschen mit begrenzten Sprachkompetenzen verstanden werden – wie zum Beispiel Menschen mit einer geistigen Behinderung oder Migrantinnen und Migranten mit geringen Deutschkenntnissen? Dieser Frage ging Fabio Ben Soltane in seiner Masterarbeit nach und zeigte damit eine deutliche Forschungslücke in seinem Forschungsfeld auf. Ihm gelang es, das heterogene Umfeld umfassend für seine Analyse abzubilden, indem er Angehörige verschiedener Zielgruppen befragte. Die beeindruckende Datenmenge hat sich gelohnt; aus der Analyse wird klar ersichtlich, dass die befragten Personen mehr richtige Antworten bei Verwendung der einfacheren Sprachvarianten erzielten. Fabio Ben Soltane bestätigt somit die Wichtigkeit von Leichter und Einfacher Sprache in der ständigen Informationsflut der öffentlichen Medien.»





Tanja Fegble, Preisträgerin «Farner Award» (Mitte), mit Tanja Passow, Farner (rechts), und Christina Ratmoko, Vertiefungsleiterin Organisationskommunikation.



«Der Begriff der Nachhaltigkeit hat sich massiv weiterentwickelt, das Feld ist extrem breit. Tanja Fegble hat es geschafft, diese Breite aufzuarbeiten und damit eine Lücke zu schliessen», so Tanja Passow, Senior Consultant bei Farner.

Die Begründung: «Tanja Fegble behandelte mit der Nachhaltigkeitskommunikation in der Hotellerie ein hochaktuelles und relevantes Thema, das in dieser Branche bisher noch kaum analysiert wurde. Sie steckt das breite Feld der Nachhaltigkeitskommunikation in ihrer Arbeit sehr gut ab. Insbesondere gelang es Tanja Fegble, wesentliche Erfolgsmethoden entlang des Kommunikationsprozesses sowie allgemeine Best Practices zusammenzutragen. So zeigt sie Schweizer Hotelbetrieben Wege auf, wie eine effektive Nachhaltigkeitskommunikation gelingen kann. Sie leistet mit ihrer hervorragenden Masterarbeit einen innovativen Beitrag für Forschung und Praxis.»

Mit dem Abschluss des Masters Angewandte Linguistik in den Vertiefungsrichtungen Organisationskommunikation, Fachübersetzen oder Konferenzdolmetschen haben sich die Diplomandinnen und Diplomanden für strategisches Wirken und fachliches Führen in mehrsprachigen, interkulturellen, digitalisierten Berufsfeldern qualifiziert, wie es weiter heisst. Ihr Masterdiplom haben die 36 Absolventinnen und Absolventen am Mittwoch an der Diplomfeier in Winterthur erhalten. (pd/cbe)