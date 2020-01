Universität Zürich: Autobiographie Award wird wieder vergeben

Das Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft (ISEK) der Universität Zürich und die Autobiographie-Internetplattform meet-my-life.net vergeben zum dritten Mal den Schweizer Autobiographie-Award.

Die Feier findet am Montag, 3. Februar 2020, ab 14 Uhr im Hauptgebäude der Universität Zürich statt. Der Anlass ist öffentlich und kostenlos. Die Veranstalter sind jedoch, wie sie in einer Mitteilung schreiben, dankbar für eine Anmeldung an info@meet-my-life.net.

Nach der Laudatio durch Professorin Christine Lötscher und der Preisverleihung findet ein Podiumsgespräch von Professor Alfred Messerli mit Alt-Bundesrat Moritz Leuenberger statt. (pd/eh)