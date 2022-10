ZFF: Das sind die Gewinnerfilme

Am Samstagabend fand die Award Night des 18. Zurich Film Festival im Opernhaus Zürich statt. In drei Wettbewerbskategorien wurden die Hauptpreise des Festivals vergeben: Ein Goldenes Auge geht jeweils an die Filme Cascadeuses von Elena Avdija, Los Reyes del Mundo von Laura Mora Ortega und Sam Now von Reed Harkness. Die Hauptpreise sind mit 25'000 Franken dotiert.

In der Kategorie Wettbewerb stehen Filme aus der Schweiz, Deutschland und Österreich im Fokus, von denen in diesem Jahr Cascadeuses von Elena Avdija mit dem Goldenen Auge geehrt wird. Die Jury ehrt laut einer Mitteilung die «wunderschöne Regie und starke Kameraführung» sowie «das feines Gespür für den filmischen Rhythmus und den Respekt vor die Figuren».

Der Preis für den besten Spielfilm geht an Los Reyes del Mundo von Laura Mora Ortega. «Der Film war einer der ersten, die wir gesehen haben und er ist uns mit seinen unvergesslichen Bildern und Szenen geblieben», schreibt die Jury dazu in der Mitteilung. Es sei ein sorgfältig ausgearbeiteter Film, der das Leben der jungen Protagonisten nahelege, die für Freiheit und Würde kämpften. Die lyrische Filmsprache verleihe der rauen Realität eine metaphysische Dimension, so die Jury weiter.

Das Goldene Auge im Dokumentarfilm Wettbewerb geht an Sam Now von Reed Harkness. Der Film nehme den Zuschauer mit auf eine Reise der Selbstbeobachtung und das Hinterfragen des menschlichen Lebens und Beziehungen, schreibt die Jury dazu. «In unserer verrückten und kollabierenden Welt ist die Fähigkeit, den anderen zu verstehen, zu akzeptieren und ihm die Hand zu reichen, sicherlich entscheidend. Wir danken diesen wunderbaren Filmemachern und ihrer Familie für ihren Mut, ihren Weg des Schmerzes und des Heilens mit uns zu teilen.»

Neben diesen drei Hauptkategorien wurden zahlreiche weitere Preise vergeben, darunter der Preis der ZFF Kinderjury und der Publikumspreis (Audience Award). (pd/wid)