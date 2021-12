Todesfall: Deutscher Publizist Klaus Rainer Röhl ist tot

Klaus Rainer Röhl starb am Dienstagabend in Köln, wie seine Tochter Anja Röhl am Freitag bestätigte. Am Mittwoch wäre Röhl 93 Jahre alt geworden. Mehrere Medien hatten berichtet.

Röhl war 1928 als Sohn eines Schriftstellers in Trockenhütte bei Danzig (Gdansk) geboren worden. 1955 gründete er in Hamburg das Politmagazin Konkret, das sich in der Antiatom-Bewegung profilierte und in den 60er Jahren als Opposition in der Bundesrepublik Deutschland galt. In der Redaktion arbeitete auch Ulrike Meinhof, die Röhl 1961 heiratete. 1968 folgte die Scheidung, 1970 ging Meinhof in den Untergrund. Mitte der 70er Jahre wurde Röhl bei Konkret verdrängt.

Nach dem Rückzug begann ein politischer Schwenk, der ihm auch viel Kritik einbrachte. 1993 promovierte er beim konservativen Berliner Historiker Ernst Nolte. 1975 bis 1978 war er SPD-Mitglied, 1995 trat er in die FDP (Liberale) ein und gehörte dort dem nationalen Flügel an. Er schrieb unter anderem für die rechtskonservative Wochenzeitung Junge Freiheit. (sda/dpa/tim)