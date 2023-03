CS-Krise: «Deville» liefert einen Namensvorschlag

Ende 1997 haben die Schweizerische Bankgesellschaft (SGB) und der Schweizerische Bankverein (SBV) ihre Fusion zur heutigen UBS bekanntgegeben. Nun könnte es zur Fusion zwischen UBS und Credit Suisse (CS) kommen. Doch: «Wie soll die Credit Suisse nach der Fusion mit der UBS heissen?», fragt das SRF-Satireformat am Sonntag in den sozialen Medien. Und liefert die Antwort gleich selbst: «UBS i CS again.» – in Anlehnung an Britney Spears Songs «Oops!… I Did It Again»:

Für 50 Milliarden könnt ihr den Namen haben #CreditSuisse pic.twitter.com/dozdpkXhUQ — SRF Deville (@srfdeville) March 19, 2023



Dazu heisst es: «Für 50 Milliarden könnt ihr den Namen haben.» 50 Milliarden Franken: So hoch ist der Kredit, den die Schweizerische Nationalbank der CS gewährt hat. (cbe)