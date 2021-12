Zermatt Unplugged: Die ersten Acts sind bekannt

Im kommenden Frühjahr meldet sich das Zermatt Unplugged Festival zurück. Das Line-up sei eine Melange aus grossen Namen und unbekannteren aber umso eindringlicheren Stimmen, heisst es in der Mitteilung. Zu den Highlights des 13. Zermatt Unplugged Festivals Anfang April gehören die Auftritte von Radiohead-Frontmann Thom Yorke, Ellie Goulding, Nena und Rea Garvey. Der Ticketverkauf startet am 16. Dezember.

Nach der geglückten Sommerausgabe im Juli 2021 kehrt das Zermatt Unplugged Festival 2022 in voller Grösse zurück. Geplant sind über 100 Konzerte auf 18 Bühnen in den zahlreichen In-und Outdoor-Locations am Fusse des Matterhorns. Grosse Musiker im intimen Rahmen, Discovery Acts mit viel Potenzial und angesagte DJs – all das können die Besucherinnen und Besucher nun wieder erleben.

Für das Zermatt Unplugged eine besondere Ehre: Nach ihrer abgesagten Tour 2022 hat sich die Deutschpop-Legende Nena für einen Auftritt in Zermatt entschieden – ihre Power im exklusiven Setting eines akustischen Konzertes zu erleben, wird nicht nur bei Fans für grosse Gefühle sorgen. Auch die britische Ausnahmekünstlerin Ellie Goulding meldet sich zurück. Songs wie «Burn» oder «Love Me like You Do» werden im Unplugged-Gewand zu einem besonderen Genuss. Rock-Enthusiast und Zermatt-Unplugged-Fan Rea Garvey reist bereits zum dritten Mal ins Wallis und hat mit dem Album «Hy Brasil»Songs über Sehnsucht, Liebe und Freiheit im Gepäck. Dass Thom Yorke auch ohne Radiohead Bedeutendes schaffen kann, ist längst bewiesen – zuletzt 2019 mit «Anima», dem Soundtrack zur gleichnamige Netflix-Produktion. Das Zermatt Unplugged Festival wird er mit einer sehr exklusiven Solo-Show beehren. Zudem dabei sind Sam Ryder,Jake Isaac oder Marius Baer.

Zermatt-Unplugged-Geschäftsführer Rolf Furrer kommentiert die aktuelle Ausgangslage so: «Dankbarkeit und Vorfreude, das beschreibt den Gefühlszustand des gesamten Teams wohl am besten. Die letzten zwei Jahre haben eindrücklich gezeigt, wie unverzichtbar Konzerte und Live-Erlebnisse sind. Besonders schön finden wir es, dass einige der Künstler, auf die wir uns bereits 2020 sehr gefreut haben, dabei sind. Wir hoffen sehr, dass wir trotz der momentan immer noch aussergewöhnlichen Pandemielage im nächsten Frühjahr ein Festival mit vielen besonderen Begegnungen feiern können.»(pd/wid)