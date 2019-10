Darf ich bitten?: Diese Stars tanzen durch die Zeit

In «Darf ich bitten? – Stars tanzen durch die Zeit» begeben sich im März 2020 im Studio 1 in Zürich wieder zehn Schweizer Persönlichkeiten aufs Parkett. Der SRF-Tanzwettbewerb schickt sie auf eine Reise querbeet durch verschiedene Tanzstile. In Einspielern, die vor jedem Tanz gezeigt werden, erhält das Publikum Informationen zu den verschiedenen Tänzen sowie einen Einblick in das Leben der Protagonistinnen und Protagonisten und in ihre Trainingseinheiten.

Nach zwei Qualifikationsrunden schaffen es sechs Prominente in die Halbfinalsendung. Dort haben wiederum Vier die Chance aufs grosse Finale. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sowie die Jury entscheiden, wer auf dem Parkett die beste Figur macht. Sandra Studer moderiert den vierteiligen Live-Event ab Samstag, 7. März 2020, auf SRF 1.





In der ersten Qualifikationsshow vom 7. März 2020 mit dabei sind:





Karina Berger

Während 20 Jahren, bis zum Jahr 2013, leitete Karina Berger die Miss-Schweiz-Organisation und ist daher den meisten Schweizerinnen und Schweizern wahrscheinlich vor allem als «Missen-Mami» ein Begriff. Sie selbst hat den Titel 1988 gewonnen. Seit 2014 führt Karina Berger zusammen mit ihrem Partner eine eigene Eventagentur.



Jason Brügger

Im April 2016 gewann der Basler Artist Jason Brügger die SRF-Castingshow «Die grössten Schweizer Talente». Daraufhin erfüllte sich ein Traum von ihm: Er durfte mit dem Schweizer Nationalzirkus Knie auf Tournee gehen. Im Dezember 2018 wurde Jason Brügger zudem im Finale der deutschen Castingshow «Das Supertalent» als bester Artist auf Platz 5 gewählt.



Conny Kissling

Als Freestyle-Skifahrerin gewann Conny Kissling drei Medaillen bei Weltmeisterschaften und 1992 an den Olympischen Spielen in Albertville Gold im Skiballett. Sie holte 106 Weltcupsiege und konnte sich zehn Mal in Folge den Gesamtweltcup sichern. Im Jahr 1992 trat sie vom aktiven Sport zurück und wurde zur Schweizer Sportlerin des Jahres gekrönt.



Charles Nguela

Charles Nguela hatte 2011 seinen ersten Auftritt als Stand-up-Comedian und gewann 2014 mit seinem ersten Programm «Schwarz Schweiz» den Publikums- und Jurypreis des «Swiss Comedy Award». Seit 2016 hat er sich voll und ganz der Comedy verschrieben und gibt zudem mit «Charly’s Comedy Club» anderen Künstlerinnen und Künstler die Möglichkeit, auf die Bühne zu stehen. Momentan ist er mit seinem zweiten Programm «Helvetia’s Secret» unterwegs.



Edward Piccin

Edward Piccin entdeckte schon früh seine Leidenschaft fürs Theaterspielen. Mit 13 Jahren bekam er seine erste Synchron-Hauptrolle, ein halbes Jahr später spielte er erstmals eine Rolle in einem TV-Film. Anfang 1997 erhielt er eine der Hauptrollen in der Schweizer TV-Sitcom «ManneZimmer», 2004 spielte er zudem in der Schweizer «Herr der Ringe»-Parodie «The Ring Thing» mit.





In der zweiten Qualifikationsshow vom 14. März 2020 mit dabei sind:





Florian Ast

Die Musik ist seine grosse Leidenschaft. Bereits sein erstes Album «Florenstein» machte ihn zum jüngsten Schweizer Platin-Act aller Zeiten. Auch seine nachfolgenden Werke erreichten acht Mal Platin und zehn Mal Gold. Mit der Single «Träne» schrieb Ast die erfolgreichste Schweizer CD-Single. In den letzten Jahren erhielt er als Songwriter und Produzent, unter anderem für DJ Ötzi, auch Auszeichnungen ausserhalb der Schweiz.



Gianna Hablützel-Bürki

Gianna Hablützel-Bürki gewann als einzige europäische Degenfechterin an den Europameisterschaften 1993, 1994, 1995 und 1996 im Einzelwettbewerb vier Mal in Folge eine Medaille. Den grössten Erfolg feierte sie mit 31 Jahren, als sie an den Olympischen Spielen 2000 sowohl im Einzel- als auch im Teamwettbewerb die Silbermedaille gewann. Sie ist die erfolgreichste Schweizer Fechterin aller Zeiten und beendete 2012 nach 27 Jahren Spitzensport ihre Fechtkarriere.



Sara Leutenegger

Sara Leutenegger ist ein Zürcher Model und Influencerin. Mit ihrer Teilnahme an der deutschen Castingshow «Germany's Next Topmodel» rückte sie 2018 in den Fokus der Öffentlichkeit. In der Folge gab sie ihren Job als Bauzeichnerin auf und konzentriert sich seither voll auf das Influencer-Business.



Jesse Ritch

Im Jahr 2012 erreichte Jesse Ritch bei der deutschen Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» den dritten Platz, 2013 veröffentlichte er sein erstes Solo-Album. Und nur ein Jahr später wurde er Teil des Show-Ensembles von DJ BoBo, mit dem er bis heute international tourt. Zudem begleitet er 2020 die Büetzer Buebe – Gölä und Trauffer bei deren grossen Letzigrund-Stadion-Shows.



Bigna Silberschmidt

Bigna Silberschmidt moderiert seit 2017 die Informationssendung «Schweiz aktuell» beim Schweizer Fernsehen und arbeitet als Inland-Redaktorin. Zuvor war die Journalistin an verschiedenen Stationen für Radio, Print und Fernsehen tätig. In St. Gallen aufgewachsen, hat sie an der Universität Fribourg Medien- und Kommunikationswissenschaften sowie Zeitgeschichte studiert und später einen Master in Betriebswirtschaftswissenschaften absolviert. (pd/lol)