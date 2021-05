Stars + Heldä: Kunstschaffende treffen auf Alltagshelden

Mitten im Industriequartier von Egerkingen stand während den vergangenen vier Monaten die gesamte Infrastruktur von Das Zelt und durfte in drei verschiedenen Sendungen das Who-is-Who der Schweizer Musikszene begrüssen. In der dritten Folge der ersten Staffel, die am Samstag, 8. Mai, 19 Uhr auf Sat 1 Schweiz ausgestrahlt wird, sorgen Beatrice Egli, Steff la Cheffe sowie Dodo für eine geballte Ladung Schweizer Hits. Sie sind gemäss Mitteilung zudem die Paten für Alltagshelden, die mit ihren Geschichten Herausragendes leisten und auf der Das Zelt-Talkcouch den Dank der Kunstschaffenden und der Moderatorin Cathrine Steiner entgegennehmen dürfen.

Talente fördern

«Stars + Heldä» soll aber auch eine Plattform für Schweizer Nachwuchskünstlerinnen und -künstler sein. Dies sei nicht einfach ein Lippenbekenntnis, sagt Adrian Steiner, Gründer und Direktor von Das Zelt. Die Förderung von Talenten habe bei Das Zelt schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Sei es mit den bekannten Publikumsshows wie dem Family Circus oder dem Comedy Club. Bei «Stars + Heldä» werden vor allem junge Sänger und Sängerinnen, wie Joya Marleen (18) aus St. Gallen die Möglichkeit gegeben, sich einem breiten Publikum zu präsentieren.

Aufgrund der strengen Auflagen des Bundes – Das Zelt ist seit bald 15 Monaten mit einem faktischen Berufsverbot konfrontiert – mussten bis auf die letzte Aufzeichnung sämtliche Sendungen ohne Publikum aufgezeichnet werden. Mit Cisco Webex konnte ein Partner gefunden werden, der mit seiner Technologie ermöglichte, dass das Publikum virtuell auf zwei überdimensionierte Videoleinwände zugeschaltet werden konnte. Bis zu 60 Personen haben sich jeweils bequem von zu Hause nach Egerkingen eingewählt und sind so live dabei.

Im Herbst gehts weiter

Eine weitere Heldengeschichte in der aktuellen Sendung ist ein Porträt des Pfadiheims Uri. Mithilfe der kostenlosen Crowdfundingplattform lokalhelden.ch von Raiffeisen konnte ein dringend benötigtes neues Pfadiheim finanziert werden.

«Das Bedürfnis nach emotionalen Momenten in diesen speziellen Zeiten ist deutlich zu spüren», wird Steiner in der Mitteilung zitiert. «Wir freuen uns sehr, dass wir in den vergangenen Monaten mehr als nur ein paar Farbtupfer setzen durften und präsent sind.» Aus diesem Grund hat sich Sat.1 und Das Zelt entschieden, das TV-Format im kommenden Herbst weiterzuführen. Die genauen Termine werden demnächst kommuniziert. (pd/lom)