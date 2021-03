Pepe Lienhard: Livekonzert zum 75. Geburtstag

Schweizer Filmpreis 2021

Eine Bühne für das heimische Schaffen

Eine Bühne für das heimische Schaffen

Am 26. März wird die Auszeichnung «Quartz» verliehen. Die SRG feiert den Schweizer Film auf allen Kanälen.

Am 26. März wird in Genf die Auszeichnung «Quartz» verliehen. Die SRG feiert den Schweizer Film auf allen Kanälen. So werden die Siegerwerke der letzten Jahre auf Play Suisse aufgeschaltet.