IPFO 2021: Maurice Haas gewinnt ersten Swiss Photo Award

Zum ersten Mal vergibt das International Photo Festival Olten 2021 den IPFO Swiss Photo Award, einen Preis, der das Schaffen von Schweizer Fotografinnen und Fotografen würdigt.

Aus über 300 Einsendungen hat sich die Jury in diesem Jahr für den in Zürich lebenden Fotografen Maurice Haas entschieden, der seit Jahren mit hervorragenden Arbeiten, vor allem im Bereich Portrait, auffällt. Haas sei ein Menschenfotograf im wahrsten Sinn des Wortes, heisst es in der Mitteilung. Meisterhaft verstehe er es, den Moment einzufangen, in dem einfach alles zusammenpasse.

Ins Leben gerufen wurde der IPFO Swiss Photo Award von den Gründern des International Photo Festival Olten (IPFO) Marco Grob, Remo Buess, Christoph Zehnder und Paul Merki mit der Idee, die Schweizer Fotografie auf ein neues Qualitätslevel zu bringen. Der Award ist Teil der neu eingeführten Ausstellung PhotoVille4600, wo rund 50 ausgewählte Schweizer Fotografinnen und Fotografen ihre Werke zeigen.

Rund 340 Schweizer Fotografinnen und Fotografen folgten im Sommer 2021 der Einladung des IPFO, ihre Arbeiten für die Ausstellung Photoville4600 einzusenden. «Die Qualität der eingesandten Arbeiten hat die internationale Jury beeindruckt. Hervorzuheben sind insbesondere die hochwertigen Portraitarbeiten. In den ausgewählten Einzelbildern und Serien spiegeln sich die unterschiedlichen Lebensrealitäten der Schweizer Fotografinnen und Fotografen: sie sind teils poetisch, teils konzeptionell, von verspielt überhumorvoll bishinzu nachdenklich. Die Bandbreite war gross», sagt Jurypräsident Michael Pfister.

Die 50 besten Arbeiten werden vom 25. bis 29. August 2021 an der Freilichtausstellung PhotoVille4600 am International Photo Festival Olten gezeigt, darunter natürlich auch die Werke des IPFO Swiss Photo Award Gewinners Maurice Haas, der über den Gewinn des Preises sagt: «Ich bin überwältigt und hätte ehrlich gesagt niemals damit gerechnet. Es ist eine schöne Anerkennung und motiviert, weiterzumachen.»

Der Award wird am Samstag, den 28. August 2021 im Stadttheater Olten überreicht. (pd/wid)